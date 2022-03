Esporte Atleta do Londrina faz B.O. por suposto racismo de torcedor do Athletico-PR No momento em que sofreu a injúria racial, Samuel Santos e outros companheiros confrontaram o torcedor na mesma hora

O lateral direito do Londrina, Samuel Santos, acusou um torcedor do Athletico-PR neste domingo (20) de racismo durante a vitória por 2 a 1 do Athletico-PR, que se classificou para as semifinais do Campeonato Paranaense. O jogador registrou um boletim de ocorrência assim que deixou a Arena da Baixada. No momento em que sofreu a injúria racial, Samuel e outros compan...