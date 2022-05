Esporte Atletas goianos conquistam vagas para os Jogos Pan-americano Universitários Patrick Pereira e Dângela Guimarães, ambos no Taekwondo, vão representar o Estado no México, no próximo semestre

Dois atletas goianos, Patrick Pereira e Dângela Guimarães, conquistaram vagas para os Jogos Pan-americanos Universitários, que serão disputados no México, entre os dias 26 de junho e 7 de julho. A dupla atua no Taekwondo e conquistou as vagas por meio da Seletiva Internacional da modalidade, que foi disputada no Centro de Convenções da Universidade de Rio Verde (UniR...