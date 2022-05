A seleção de Goiás de karate embarcou para Recife para a disputa da Copa do Brasil da modalidade, que será disputada neste final de semana entre sábado (27) e domingo (28). O evento terá a presença de atletas de 13 estados e do Distrito Federal.

A delegação goiana conta com mais de 170 atletas, que são oriundos de todas as regiões do Estado. Cerca de 150 treinam no projeto social Construindo Campeões.

O torneio serve de preparação para os atletas, que em outubro vão disputar o Campeonato Brasileiro de Karate CNKB. A competição será disputada em Anápolis, no Ginásio Internacional Newton de Faria, com previsão de receber 1.800 atletas de mais de 200 categorias, entre 4 e 65 anos.