Esporte Atletas sentem desgaste em reta final de período atípico Jogadores sofrem com cansaço e alcançam mais de 80 jogos desde retomada

Afetado pela pandemia da Covid-19, o calendário do futebol brasileiro vive situação atípica com bola rolando desde agosto de 2020. Na reta final para a conclusão das competições em 2021, jogadores dos clubes goianos superam a marca de 80 jogos sem férias e têm como maior desafio o cansaço mental.Além da maratona de jogos desgastantes em um país com dimensões continent...