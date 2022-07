Durante quatro noites, a partir desta terça-feira (19), a cantora Maíra Lemos será atração dos shows da 29ª Caminhada Ecológica. Sucesso desde os 7 anos, quando começou a se apresentar em Goiânia e depois ganhou espaço nos programas de TV, a artista apresentará repertório musical variado, passando pelo pop rock nacional, forró, sertanejo e baião.

Maíra Lemos interpreta canções dos Paralamas do Sucesso, Jorge Ben Jor, Legião Urbana, Marília Mendonça, um pouco do repertório do Tributo a Gonzagão, apresentado recentemente no Arraiá Anhanguera, além de outras bandas e intérpretes. Nos shows, ela terá a companhia de uma banda composta por guitarrista, baixista, baterista e um músico no acordeon.

A programação variada de estilos será levada às quatro cidades em que a cantora vai se apresentar: Itauçu (dia 19, terça), Cidade de Goiás (20, quarta), Faina (21, quinta) e Araguapaz (22, sexta), todos na Rota do Araguaia e em que os atletas da 29ª Caminhada Ecológica são recebidos pelos moradores e pernoitam.

"Em cada cidade, teremos um show diferente, bem ao gosto do público", anunciou Pedro Chadud, produtor musical e marido da cantora.

O primeiro show de Maíra Lemos, na praça da prefeitura de Itauçu, coincide com uma data especial da cantora, que fez aniversário de 42 anos nesta terça-feira.

O produtor musical afirmou que a programação dos shows nesses municípios abre portas para a artista, que neles se apresenta pela primeira vez, e será importante na interação dela com o público local.

Entre homenagens e paradas, atletas fecham dia em Itauçu

A segunda parte do primeiro dia da 29ª Caminhada Ecológica, nesta segunda-feira (19), teve a soltura de cinco alevinos (metade de lambaris e a outra metade de piaus) no leito do Rio Meia Ponte, em Ituaçu e a recepção dos moradores da cidade para os 22 atletas - 15 homens e sete mulheres.

Para fechar a jornada, a cantora Maíra Lemos exibe repertório variado de músicas, passando por interpretações de Gonzagão, Alceu Valença, Jair Rodrigues, Marília Mendonça, Jair Rodrigues e pop rock.

Os atletas caminharam cerca de 70 km, passando à tarde pelo perímetro urbano da cidade e seguindo na Rodovia GO-070 até o trevo para Taquaral. Não houve baixas e, na avaliação do coordenador técnico da Caminhada Ecológica, Antônio Celso Fonseca, o grupo suportou bem o primeiro dia. Em algumas situações, foi necessário apertar as passadas por causa de alguns minutos que foram gastos com as homenagens do período matutino.

Apos a solenidade na praça da prefeitura de Itauçu, os atletas terão jantar, revisão médica, troca de curativos e bandagens, sessões de massoterapia e descanso. Afinal, terá o de começar o segundo dia na madrugada desta quarta-feira (20) no mesmo local da parada, no trevo para Taquaral. A partir dali, seguem até Itaberaí para a primeira solenidade do dia.

Depois, vão almoçar e repousar na casa de Dona Maria do uru, madrinha da Caminhada Ecológica que morreu em 2017, mas que continua representada pelos filhos, filhas e outros familiares. À noite, haverá a recepção na Cidade de Goiás, no Mercado Municipal.

