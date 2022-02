Esporte Atual campeão goiano, Grêmio Anápolis anuncia saída de técnico Em nota, clube anapolino informou que Willian de Mattia deixa a Raposa em comum acordo

O Grêmio Anápolis anunciou a saída do técnico Willian de Mattia, na tarde desta quinta-feira (3), um dia após o empate por 2 a 2 com o Goianésia pela 3ª rodada do Campeonato Goiano. Em nota, o atual campeão informou que o desligamento do treinador de 38 anos foi em comum acordo. “O Grêmio Esportivo Anápolis vem por meio deste informar que em comum acordo...