Auremir se despede do Goiás e clube amplia busca por volantes

Titular absoluto no meio-campo do Goiás na reta final da Série A do Campeonato Brasileiro, o volante Auremir, de 31 anos, se despediu da torcida esmeraldina e sinaliza que não vai mesmo permanecer no clube para a próxima temporada. A maior carência no plantel do Goiás para o início da pré-temporada, neste momento, é no setor de volantes que conta apenas com Fellipe B...