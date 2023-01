Os zagueiros Carlos Alexandre e Eduardo Doma disputam posição no time titular do Vila Nova contra o Iporá. Diante do Lobo Guará, o técnico Claudinei Oliveira não deve contar com Rafael Donato, que foi substituído, após dor muscular na coxa, nos minutos iniciais do clássico com o Atlético-GO.

O planejamento do treinador é utilizar força máxima contra o Iporá. A única ausência deve ser o capitão do time colorado por causa do pequeno intervalo para recuperação física do jogador entre as partidas. Do atual elenco, Donato é o jogador com mais partidas pelo clube colorado, com 140 jogos.

No clássico, o técnico Claudinei Oliveira optou por utilizar Carlos Alexandre como substituto do capitão vilanovense. “Ainda tenho muito a evoluir, preciso melhorar e será jogo a jogo. Com o tempo vou melhorar o ritmo de jogo”, comentou o zagueiro, que disputa posição com Eduardo Doma - o defensor Jordan será o outro titular na zaga.

Segundo Claudinei Oliveira, o Vila Nova não deve poupar jogadores contra o Iporá. Se ocorrer de algum atleta não ser utilizado, será após definição junto ao departamento físico do clube colorado. Essa decisão será tomada nesta terça-feira (24), na véspera do duelo contra o Iporá.

Neste Goianão, o treinador não tem feito muitas mudanças no time titular. Depois de repetir o time nos dois primeiros jogos, fez alterações para a 3ª rodada, no empate com o Crac, fora de casa. Na oportunidade, ele iniciou a partida com duas mudanças (o lateral esquerdo Rafael Gelado e o volante Sousa) no 11 inicial. No clássico diante do Atlético-GO, o atacante Guilherme Parede foi a novidade e deve seguir na equipe.

“Nós contamos com o elenco. O jogador tem que estar pronto para entrar, como foi o Carlos (Alexandre), que entrou bem. Temos que melhorar e vamos melhorar. Não podemos sofrer gols que a gente tomou (contra o Atlético-GO). Felizmente, conseguimos o empate e o importante é jogar bem, conseguimos gols e vamos buscar a vitória na partida contra o Iporá”, completou o goleiro Vanderlei.

Contra o Iporá, o Vila Nova tenta manter a sequência de jogos invicto, mas diferente das últimas três rodadas, em que empatou três vezes, espera vencer o Lobo Guará para seguir na faixa de classificação e criar gordura de pontos.

O duelo entre os times encerra a 4ª rodada e será disputado no OBA, a partir das 20h30. Ingressos para a partida estão à venda com valores de R$ 60 (Setor A e visitantes) e R$ 40 (Setor B). Com a camisa do Vila Nova, o torcedor paga meia-entrada.