O contrato do volante Ralf ainda não foi regularizado pelo Vila Nova, mas não deve ser um problema. O último reforço do clube colorado estava livre no mercado (contrato com o Cianorte, seu último clube, terminou no fim do Estadual) e poderá ter registro publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF após a data limite de inscrições da primeira janela de transferências, o que ocorreu nesta terça-feira (12).

Ralf assinou contrato em definitivo com o Vila Nova, o vínculo é válido até o final desta temporada. Ele chega ao Tigre após atuar pelo Cianorte durante o Campeonato Paranaense. O volante de 37 anos já treina com o atual elenco e deve ter contrato regularizado nos próximos dias.

O volante foi o último reforço para o time principal do Vila Nova nesta primeira janela de transferências, que foi encerrada nesta terça-feira (12). Além dele, outros oito jogadores chegaram no clube após o Goianão 2022: os zagueiros Alisson Cassiano e Eduardo Doma, o lateral direito Alex Silva, o volante Rafinha, o meia Luís Araújo e os atacantes Daniel Amorim, Ebere e Diego Tavares.

Dos nove reforços, apenas o volante Rafinha e o lateral Alex Silva estrearam pelo Vila Nova. Segundo o técnico Higo Magalhães, Ralf chega para disputar a posição com Rafinha.

Como não atuou pela Copa do Brasil, diferente de Rafinha, Ralf pode fazer a estreia pelo Vila Nova na próxima terça-feira (19). O time colorado visita o Fluminense, no primeiro jogo da 3ª fase do torneio nacional. O duelo será disputado no Maracanã, a partir das 19h30.