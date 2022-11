Faz o J! Quando Mitchell Duke balançou a rede no jogo entre Austrália e Tunísia, ele fez um 'J' com as mãos em homenagem ao seu filho Jaxson, que foi flagrado repetindo o ato na arquibancada do estádio Al Janoub.

Foi o único gol do jogo, mas o suficiente para entrar para a história. A seleção da Oceania venceu por 1 a 0 e quebrou, enfim, uma marca negativa: eram 12 anos sem um resultado positivo em Copas do Mundo, somando um empate e seis derrotas desde então.

A última vitória havia sido na Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul, contra a Sérvia. Na última partida da fase de grupos, a Austrália fez 2 a 1, com gols de Tim Cahill e Brett Holman.

A equipe chega aos três pontos no Grupo D, recuperando-se após derrota para a França na primeira partida. A Tunísia, derrotada, se mantém com chances de classificação para o último jogo, já que empatou com a Dinamarca na terça-feira (22).

O problema para o país africano será o jogo da última rodada, contra a França, em que terá de vencer. A combinação de resultados também será um fator decisivo, dependendo do placar entre a atual campeã mundial e a Dinamarca.

Estádio: Al Janoub, Al Wakrah (Qatar)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemanha)

Assistentes: Rafael Foltyn e Jan Seidel (ambos da Alemanha)

VAR: Bastian Dankert (Alemanha)

Público: 41.823

Cartões amarelos: Laïdouni, Abdi e Sassi (TUN)

Gol: Duke (AUS), aos 23min do 1º tempo

TUNÍSIA

Dahmen; Bronn (Kechrida), Meriah e Talbi; Drager (Sassi), Skhiri, Laidouni (Khazri) e Abdi; Sliti, Jebali (Khenissi) e Msakni. T.: Jalal Kadri

AUSTRÁLIA

Ryan; Karacic (Degenek), Souttar, Rowles e Behich; Irvine e Mooy; Leckie (Baccus), McGree (Hrustic) e Goodwin (Mabil); Duke (MacLaren). T.: Graham Arnold