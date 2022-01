Esporte Austrália cancela visto de Djokovic pela segunda vez Com a decisão, o tenista pode ser deportado, o que acaba com sua intenção de conquistar o décimo título do Grand Slam australiano. Os advogados do atleta entraram com uma liminar contra a decisão

O ministro da Imigração, Cidadania, Serviços a Imigrantes e Relações Multiculturais da Austrália, Alex Hawke, usou nesta sexta-feira (14) o seu poder pessoal para cancelar o visto do tenista Novak Djokovic, que está em Melbourne para disputar o Australian Open. O tenista entrou no país em 5 de janeiro sem se vacinar. Com a decisão, o tenista pode ser deportado, o que ...