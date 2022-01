Esporte Austrália investiga informações de Djokovic em formulário de viagem Jogador, que não está vacinado contra a Covid-19, recebeu uma isenção de vacina com base em um exame negativo para o coronavírus. Esta autorização, porém, é contestada pelo governo federal

Novak Djokovic iniciou nesta terça-feira (11) sua preparação em Melbourne para disputar o Australian Open a partir da próxima semana, mas ainda não está livre da ameaça de deportação do país. O gabinete do ministro da Imigração, Alex Hawke, disse que ele ainda está considerando se deve usar seu poder discricionário para cancelar o visto do tenista, após a Justiç...