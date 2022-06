Esporte Austrália vence o Peru nos pênaltis e vai à Copa do Mundo do Qatar A seleção classificada agora entrará no Grupo D, tendo como adversárias França, Dinamarca e Tunísia

Os apaixonados e persistentes torcedores do Peru cantaram por boa parte do jogo o refrão: "Vamos, peruanos, essa noite temos que ganhar". Um clamor popular que tinha a perspectiva de participar da segunda Copa do Mundo consecutiva. E a vaga não veio. A Austrália levou a melhor nos pênaltis, nesta segunda-feira (13) e vai disputar o Mundial do Qatar, em novembro. O jogo e...