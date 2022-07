Recuperado de uma lesão no pé, o lateral direito Dudu começa a ganhar ritmo de jogo e foi importante na vitória do Atlético-GO sobre o Corinthians com uma assistência para o gol de Jorginho. O jogador tem melhorado a parte física e projeta retomar uma sequência com a camisa do Dragão.

Dudu ficou fora da equipe por mais de dois meses devido a uma lesão no pé. O lateral direito disse que viveu ansiedade para voltar a jogar e está feliz com seu retorno gradual ao time. Essa foi a terceira partida desde a volta, mas ainda sem completar 90 minutos em campo em um jogo.

“Eu estava esperando essa volta. Foram longos dois meses e é difícil ficar no departamento médico. Graças a Deus voltei e pude contribuir com uma assistência hoje, mas o mais importante foi a vitória”, frisou.

Apesar de estar feliz com seu retorno aos gramados, Dudu acredita que ainda levará um tempo para readquirir o ritmo desejado. “É jogo a jogo, para retomar o ritmo de jogo. Foram dois meses parado e preciso ir com calma, tudo está sendo conversado com a parte de preparação física e fisiologia”, destacou Dudu.