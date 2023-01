O atacante Igor Torres, de 22 anos e autor de dois gols na rodada de abertura do Goianão, na goleada de 4 a 1 sobre o Grêmio Inhumas, se contundiu no pé esquerdo e ficará cerca de dois meses sem atuar. O jogador se machucou no clássico disputado domingo (15) diante do Goiás e será a primeira baixa do Dragão neste início de temporada.

O artilheiro sofreu um trauma no pé, que resultou em fratura do quinto metatarso. Por isso, ele foi substituído por Kelvin aos 31 minutos do primeiro tempo.

Conforme diagnóstico do médico do Atlético-GO, Gleyder Sousa, a lesão no dedo do pé faz com que seja necessária a cirurgia, em data a ser confirmada, para acelerar a recuperação. Nesta semana, Igor Torres fez tratamento no CT do Dragão para diminuir o inchaço do pé esquerdo.

Igor Torres foi emprestado pelo Fortaleza após passagem pelo Bahia ano passado. Ele foi um dos destaques da pré-temporada e mostrou oportunismo em Anápolis, marcando um gol de pé direito e outro com o esquerdo. Na base, passou rapidamente pelos juniores do Dragão em 2019, antes de se transferir para o Taboão da Serra-SP.

