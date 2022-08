O atacante Kaio Nunes celebrou o bom momento que o Vila Nova vive na Série B neste começo de returno da competição nacional. Com a 4ª melhor campanha em aproveitamento, o Tigre vai acordar nesta terça-feira (30) fora da zona de rebaixamento após vencer a Chapecoense, de virada, por 2 a 1, na abertura da 27ª rodada.

“Gol que dá uma boa sequência para nós. Nosso time está numa crescente muito boa. Agora é seguir trabalhando, já pensar no Grêmio e seguir em frente”, comemorou o atacante Kaio Nunes ao Premiere.

VIRA, VIROU! 🇦🇹



Kaio Nunes faz um golaço em contra ataque em Chapecó! #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/4s0zENGjxq — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) August 30, 2022

O Vila Nova está invicto no returno da Série B, com três vitórias e cinco empates. O time colorado não perde na temporada há nove partidas (um empate no encerramento do 1º turno) e vive seu melhor momento na competição nacional.

Foi o primeiro gol marcado por Kaio Nunes pelo Vila Nova. Ele é apenas o 5º atacante que marca ao menos um gol pelo time colorado na Série B, os outros foram Pablo Dyego, Daniel Amorim, Rubens e Neto Pessoa.

Leia também

- Vila Nova venceu a Chape fora de casa

- Confira a classificação da Série B

O Vila Nova volta a campo na próxima sexta-feira (2 de setembro) para encarar o Grêmio na 28ª rodada da Série B. O Tigre encara o time gaúcho na Arena do Grêmio, a partir das 21h30.