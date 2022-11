Quando abriu o placar para os Estados Unidos contra Gales, nesta segunda-feira (21), no primeiro tempo do 1 a 1 pela Copa do Mundo 2022, Timothy Weah certamente deixou o pai orgulhoso. O atacante do Lille-FRA, de 22 anos, não está no futebol à toa: ele é filho de George Weah, melhor jogador do mundo em 1995 e atual presidente da Libéria.

George Weah, que era um centroavante rápido e de boa finalização, marcou época principalmente na década de 1990. Entre outros times, ele brilhou por Monaco e Paris Saint-Germain, na França, e pelo Milan, da Itália. Ele teve 290 gols em 632 jogos na carreira.

Leia também

- Confira a classificação dos grupos da Copa do Mundo

- Bale marca, e Gales busca empate com os EUA em retorno à Copa após 64 anos

Considerado um dos maiores jogadores africanos da história, Weah é o único atleta do continente a vencer os prêmios da Fifa e da France Football de melhor do mundo (hoje conhecidos por "The Best" e "Bola de Ouro", respectivamente).

Nascido na Libéria, o pai do autor do primeiro gol americano na Copa do Qatar nunca disputou um Mundial. Com a ida do filho para o Oriente Médio, ele deu um jeito na agenda como presidente da república para acompanhar de perto o momento especial.

"Na semana passada, Tim Weah me disse que seu pai ia fazer uma pausa na Libéria para vê-lo jogar no Qatar na Copa do Mundo, que George nunca disputou", escreveu nas redes sociais Mani Djazmi, jornalista da "BBC". Há boas chances, portanto, de o craque dos anos 90 ter visto o gol do filho presencialmente.

Quem vai jogar melhor na Copa do Mundo do Qatar?Em entrevista ao Fox Sports dos Estados Unidos antes da Copa, Tim Weah revelou como conversa com o pai, um chefe de estado. "Falo com ele no WhatsApp", disse. "Se ele estiver ocupado, ele não atenderá, assim como se eu estiver ocupado, não atenderei. Meu pai é a pessoa mais normal que você já conheceu. Ele acorda e vai jogar basquete ou futebol."

Tim Weah, de 22 anos, nasceu em Nova York quando o pai estabeleceu vida nos EUA. Atualmente ele defende o Lille, da França, mas não é o único da família no futebol.

Além dele, Kyle Duncan, sobrinho de George, joga profissionalmente. O lateral-direito joga no New York RB, da MLS (liga americana de futebol).

GEORGE WEAH

O craque africano largou o futebol em 2003. Aposentado, ele passou a investir na política e rapidamente escalou a cargos relevantes por causa dos feitos em campo.

Weah teve um mandato como senador e foi eleito presidente da Libéria em 2017. Desde então, administra um país que tenta se recuperar de guerras civis e sofre com desigualdade social.