Autor do único gol na vitória do Goiás sobre o Pague Menos-CE na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o atacante Pedro Junqueira, de 18 anos, comemorou a vitória esmeraldina e disse que ficou feliz com o gol marcado de falta.

O atacante esmeraldino revelou que o gol de falta foi fruto de muito treinamento e dividiu os louros com Ítalo Tanja, preparador de goleiros da equipe sub-20 do Goiás. “Fico muito feliz pelo gol de falta. É isso, seguimos. Estava treinando, tem que dar uma moral para o (Ítalo) Tanja”, destacou o goleador esmeraldino.

Pedrinho do Goiás fez essa pintura aq pic.twitter.com/3Youjpo2ck — Out of Context Copinha (@outofcopinha) January 3, 2023

Pedro Junqueira acertou belo chute de pé direito no ângulo do gol defendido por Marcão. Foi assim que a jovem promessa esmeraldina destravou uma partida que se desenhava complicada em Guaratinguetá (SP).

“Foi uma boa estreia e graças a Deus conseguimos os três pontos. O jogo começou difícil e bem truncado, mas depois fomos colocando o que o professor Mário (Henrique) nos passou nos treinos”, valorizou Pedro Junqueira.