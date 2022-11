Ferran Torres foi o autor de dois gols na goleada da Espanha, nesta quarta-feira (23), sobre a Costa Rica por 7 a 0, válida pela primeira rodada do Grupo E da Copa do Mundo do Qatar.

No entanto, algo que nem todo mundo sabe, é que o camisa 11 da 'Fúria' namora a filha de Luis Enrique, treinador da seleção espanhola, Sira Martínez.

O casal assumiu a relação no início deste ano, mas os rumores sobre o affair entre eles vem desde o final de 2021.

O namoro veio à tona pouco após o atacante assinar com o Barcelona, clube que Luis Enrique comandou entre 2014 e 2017, conquistando mais de dez títulos pelo clube, incluindo o da Liga dos Campeões de 2014/15 com o trio MSN -Messi, Suárez e Neymar.

Sira Martínez é uma das grandes promessa do hipismo na Espanha.

Com o resultado da partida, os espanhóis assumiram a liderança do Grupo E por conta do saldo de gols. Além destas duas seleções, também estão no grupo Japão e Alemanha.

