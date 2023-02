Moraes Júnior é jogador do Atlético-GO desde 2013, quando chegou para atuar na base. Após idas e vindas, está de volta ao clube após três anos e passagens por empréstimo a alguns clubes, como Mirassol, Santos e Juventude.

Autor do gol da vitória por 1 a 0 sobre o Crac, na noite desta quinta-feira (2), Moraes Júnior vai conquistando o espaço dele no clube. É o segundo goleador da equipe, com três gols. Teve um dia de tripla felicidade, pois fez o gol, foi decisivo no resultado positivo e teve o contrato renovado pelo Atlético-GO até o final de 2025.

Moraes Júnior explicou que gosta de jogar na lateral esquerda e não se importa se for escalado em outra posição. Também vibrou muito com o gol e declarou amor ao clube.

“Este gol é muito importante. Temos aqui a rapaziada que veio da base. Eu também vim da base. Desde 2013, sou do Atlético-GO. É muito gratificante estar num clube que já deixei claro que amo. Poder fazer um gol que garante a vitória é muito gratificante para mim”, destacou o jogador, que entrou no segundo tempo na vaga de Jefferson. Num lance, deixou Luiz Fernando em boa condição para concluir. No outro, aos 37 minutos do segundo tempo, marcou o gol.

O gol trouxe tranquilidade ao Dragão, que lidera o Goianão com 16 pontos. O time teve dificuldades diante do Crac, um time bem organizado, que não apela para o jogo feio e sabe sair de trás com a posse de bola, sem ter de recorrer à ligação direta ao ataque.

“Nós fomos bem no jogo, criamos bastante. Infelizmente, não estávamos conseguindo acertar no último terço, na finalização. Tivemos bastante chances, mas não conseguimos fazer o gol. Pude entrar e ajudar a nossa equipe com a vitória. É um jogo em que fomos muito bem”, avaliou o versátil atleta.

Sobre a renovação de contrato, Moraes Júnior afirma que se sente honrado pela confiança depositada pelo clube. O novo contrato vigora até 2025 e foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nesta quinta-feira (2).

“Feliz demais. Gosto demais deste clube, pois foi um clube que me ajudou, me formou como jogador e como pessoa. Isso é muito gratificante. Estou feliz, porque saiu no BID (renovação de contrato) e não poderia ter dia melhor para sair este gol e a equipe conquistar a vitória.”

Sob comando de Eduardo Souza, Moraes Júnior atuou como segundo volante, meia aberto pelo lado esquerdo e na lateral esquerda, que considera a real posição dele. Mas está disposto a continuar atuando em outras funções, pois sabe que assim poderá estar entre os titulares do Dragão.

“É a minha posição (lateral esquerda). Já deixei bem claro que é a lateral esquerda. Mas não vejo problema em jogar como volante, meia, um coringa, como se diz”, garantiu o jogador, de 25 anos e com três gols no Goianão 2023.

