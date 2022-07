Depois da derrota para o Cruzeiro, por 2 a 0, o auxiliar técnico Pedro Gama admitiu que o segundo gol sofrido, logo no início do 2º tempo, atrapalhou muito qualquer chance de reação do Vila Nova na partida desta sexta-feira (1º), no Mineirão.

O Tigre sofreu gols no início de cada tempo de jogo, sendo que o segundo gol foi marcado pelo Cruzeiro aos 20 segundos da etapa complementar, esfriando qualquer esboço de retomada colorada.

"Após o primeiro gol, nós conseguimos manter a estratégia de sair rápido no contra-ataque por ter um homem a menos quando jogava. No segundo gol, realmente, minou bastante nossa estratégia, tivemos de adaptar algumas situações e o Cruzeiro começou a ter muito mais controle do jogo após esse momento", admitiu Pedro Gama, que comandou a equipe à beira do gramado enquanto Dado Cavalcanti cumpre suspensão automática.

Para o auxiliar técnico, o jejum de vitória de 11 jogos aliado ao posicionamento do Tigre na tabela de classificação da Série B - o time colorado é o último colocado - faz com que o time sofra ainda mais o impacto dos gols sofridos. "O nosso momento é muito complicado, todos sabem disso e os jogadores sentem isso. Todos querem sair dessa situação, mas tomar um segundo gol, fora de casa, mentalmente os jogadores sentiram. Tentaram reagir, mas é difícil", ponderou Pedro Gama. "Realmente, esses gols têm pesado pelo momento, têm pesado mais do que o normal para nós", completou.