O Goiás aposta na experiência de Emerson Ávila, de 55 anos, para capitanear a nova comissão técnica permanente do clube. A diretoria esmeraldina rasgou elogios ao profissional que chegou ao alviverde junto com o técnico Jair Ventura, em abril de 2022, e foi contratado para ser um profissional da casa, independentemente do novo treinador que será escolhido para comandar o Goiás em 2023.

Emerson Ávila e o preparador físico Ednilson Sena sempre foram profissionais bem avaliados pelo Goiás no trabalho que desempenhavam no dia a dia ao longo da última temporada. Prova disso é que o alviverde mostrou interesse na permanência dos dois profissionais, mesmo com a falta de acerto para renovação com o técnico Jair Ventura ao fim da Série A.

Após a saída da comissão técnica de Jair Ventura no dia 13 de dezembro, quando a diretoria do Goiás agradeceu aos serviços prestados pelo treinador e sua comissão técnica, o clube avisou Jair Ventura de que tinha interesse em manter Emerson Ávila e Ednilson Sena no Goiás para a formação de uma nova comissão técnica permanente, que havia sido desfeita desde que o clube efetivou Glauber Ramos no comando do time em 2021.

Nos últimos dias, as conversas avançaram para um desfecho positivo e o anúncio foi feito nesta quinta-feira (1º/12).

Garantir a permanência da dupla na Serrinha faz com que o Goiás possa trabalhar com mais calma para anunciar o novo técnico para o time profissional. A maior preocupação da direção era garantir a excelência no processo de pré-temporada, que vai ter início no próximo dia 15 de dezembro.

O clube ainda tem como objetivo contratar o treinador, mas entende que não terá prejuízo se ainda não tiver encontrado o nome ideal para liderar a equipe desde o início das atividades.

A diretoria esmeraldina entende que Emerson Ávila é um profissional com gabarito para realizar o trabalho de pré-temporada. O auxiliar técnico, de 55 anos, é também atualmente instrutor da Licença B da CBF Academy, curso da CBF para novos técnicos de futebol.

Além de ter bagagem teórica, Emerson Ávila é elogiado pelos trabalhos de campo que realizou ao longo de toda a temporada no Goiás.

Outra característica importante que dá peso à escolha que o Goiás fez para ter Emerson Ávila é o papel que poderá exercer também na transição entre as categorias de base e o time profissional. Emerson Ávila é um profissional que obteve sucesso nas categorias de base do Cruzeiro, em que trabalhou entre 2014 e 2019.

Além do Cruzeiro, Emerson Ávila também foi responsável pela seleção brasileira sub-17 e sub-20. Entre 2010 e 2011, liderou a seleção brasileira sub-17 e conquistou o Sul-Americano da categoria, além de chegar à semifinal do Mundial.

Ao assumir o comando do time sub-20 do Brasil no lugar de Ney Franco, Emerson Ávila não conseguiu o mesmo desempenho e esteve à frente de uma das piores campanhas da seleção brasileira na história do Sul-Americano sub-20. O time ficou na penúltima colocação, parou na 1ª fase e não se classificou para o Mundial da categoria.