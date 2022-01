O auxiliar técnico João Paulo Sanches, de 41 anos, deixou o Atlético-GO e será o novo gerente de futebol do Bahia, que busca se reorganizar após o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro. João Paulo Sanches deve viajar no domingo (9) para Salvador e se apresentar ao tricolor baiano na segunda feira (10).

Nesta última passagem pelo Dragão, João Paulo Sanches ficou um ano e dez meses - retornou em março de 2020, dias antes da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus.

Neste período, foi polivalente, pois ajudou na triagem de jogadores, colaborou nos treinos diários, foi o auxiliar direto de Eduardo Souza quando interino e treinador do Dragão no início do Goianão e na 1ª fase da Copa do Brasil.

No Atlético GO, entre idas e vindas, JP Sanches tem história desde 2013, ano em que chegou para ser preparador físico. Como trabalho mais destacado, comandou o time na Série A 2017. Mesmo com o rebaixamento, a equipe atleticana obteve 24 pontos no returno, numa das melhores campanhas de um turno do Dragão no Brasileirão.

Como Eduardo Souza, o outro auxiliar, está em São Paulo acompanhando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o técnico Marcelo Cabo dirige a pré-temporada auxiliado por Gabriel Cabo, que também é filho dele.