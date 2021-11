Esporte Avaí vence e fica com última vaga na Série A; Vitória e Remo são rebaixados Time catarinense entrou na rodada dependendo apenas de uma vitória em casa contra o Sampaio Corrêa para subir

O Avaí conquistou de maneira heroica a última vaga disponível na Série A de 2022 ao vencer, de virada, o Sampaio Corrêa na tarde deste domingo (28), na última rodada da Série B. Já as torcidas de Vitória e Remo têm motivos para lamentar: os gigantes do Nordeste e Norte do Brasil foram rebaixados para a Série C. Avaí, Guarani e os rivais de Alagoas, CRB e CSA chegar...