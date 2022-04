Esporte Avaí x Goiás: alviverde quer fim da série sem vitória Alviverde enfrenta o Avaí, fora de casa, e quer ganhar a 1ª no Brasileiro. Vinícius pode voltar a ser titular

Pressionado, o Goiás entra em campo, nesta segunda-feira (25), para desafiar o Avaí em busca da primeira vitória na Série A e dias de mais tranquilidade em meio ao pior momento da equipe na temporada. A partida válida pela 3ª rodada do Brasileirão será disputada a partir das 20 horas, no estádio da Ressacada. (Veja escalações, arbitragem, onde assistir no fim deste texto...