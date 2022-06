O atacante do Paris Saint-Germain, Neymar Jr., passou uma situação de assustar nesta terça-feira (21). A caminho de São Paulo, o avião do jogador fez um pouso de emergência no aeroporto de Boa Vista, em Roraima, devido a problemas técnicos.

As informações são do O Globo. Conforme o jornal, a aeronave do ex-Barcelona apresentou problemas no para-brisa. Para evitar uma possível despressurização, acabou fazendo um pouso forçado em Boa Vista por volta das 2h de hoje.

Além de Neymar, estavam no voo sua namorada, Bruna Biancardi, sua irmã, Rafaella, e um amigo do atleta. Apesar do susto, ninguém se feriu.

