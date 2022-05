Esporte Azarado mais uma vez, Hamilton torce para má sorte 'parar em algum momento' A largada para o GP de Mônaco da Fórmula 1 será às 10h (de Brasília) deste domingo (29). Charles Leclerc, da Ferrari, é o pole position

A má sorte de Lewis Hamilton continua, segundo o próprio piloto. O britânico da Mercedes vinha em volta rápida na parte final do treino classificatório do GP de Mônaco, neste sábado (28), quando a sessão foi finalizada com bandeira vermelha após acidente entre Sergio Pérez, da Red Bull, e Carlos Sainz, da Ferrari. Resultado: volta de Hamilton abortada. Ele vai largar a...