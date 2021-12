Esporte Bahia ganha do Fluminense com dois de Gilberto e deixa o Z-4 O Bahia chegou aos 43 pontos com o triunfo e deixou a zona do rebaixamento, saltando para o 15º lugar

Com dois gols de Gilberto, um de pênalti e outro de cobertura, o Bahia derrotou o Fluminense neste domingo (5), por 2 a 0, na Arena da Fonte Nova, em embate válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Superiores na partida, os mandantes não tiveram dificuldades para construir o resultado ainda na primeira etapa. A segunda parte do confronto também foi movime...