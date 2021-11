Esporte Bahia perde para o Sport e não ultrapassa Atlético-GO Vitória da equipe pernambucana embola briga contra o rebaixamento no Brasileiro

O Sport venceu o Bahia na noite desta quinta-feira (18), por 1 a 0, na Arena Pernambuco, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do jogo foi marcado por Paulinho Moccelin, aos 20 minutos do segundo tempo. O resultado não alterou a condição das duas equipes na tabela, com ambas ainda na zona de rebaixamento, mas acirrou a briga contra a dego...