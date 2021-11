Esporte Bahia vence, deixa o Z4 e aumenta risco de rebaixamento do Grêmio Com 40 pontos, o tricolor baiano iguala o Juventude, mas deixa a zona da degola em razão do número de vitórias

O Bahia deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (26), o time de Salvador contou com gols de Matheus Bahia, Daniel e Raí para bater o Grêmio por 3 a 1, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada . Thiago Santos fez o gol dos gaúchos. Com 40 pontos, o Bahia iguala o Juventude, mas deixa a zona da degola em razão do número de vitórias. Já o G...