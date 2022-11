Os jogadores da seleção brasileira aproveitaram a tarde de folga em Turim, na Itália, para cuidarem do visual antes da viagem ao Catar para a Copa do Mundo 2022. O barbeiro Lucas Silva, brasileiro que mora em Londres (Inglaterra), esteve no CT da Juventus, onde a seleção está concentrada, para deixar os atletas "na régua" —como costumam dizer após o corte.

Silva atendeu o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o volante Fabinho e os atacantes Neymar, Vini Jr e Gabriel Martinelli. Caçula e surpresa da convocação final, Martinelli é o cliente mais frequente do barbeiro que costuma atender vários jogadores do Arsenal, entre eles Gabriel Magalhães, Gabriel Jesus e o português Fábio Vieira.

Os atletas da seleção brasileira fizeram um treino fechado na manhã desta sexta-feira (18) no CT da Juventus e tiveram a tarde livre. Foi o último trabalho em solo italiano antes da viagem ao Catar, marcada para sábado (19).

A Copa do Mundo 2022 começa neste domingo, quando os donos da casa abrem a edição contra o Equador às 13h. O Brasil estreia no dia 24, às 16h, contra a Sérvia.

