Esporte Barcelona anuncia ídolo Xavi como novo técnico da equipe

O Barcelona anunciou na noite desta sexta (5), já madrugada de sábado na Europa, o retorno de Xavier Hernández, 41, ao clube, agora na função de técnico. Ídolo do time catalão, o ex-volante assinou contrato com o time espanhol pouco depois de acertar sua saída do Al-Sadd, do Qatar. No clube da Catalunha, Xavi assume a vaga que foi de Ronald Koeman, 58, outro ídolo ...