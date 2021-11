Esporte Barcelona vence na Champions com gol de 'herdeiro' de Messi O atacante de 19 anos marcou o único gol do jogo em Kiev, na Ucrânia

Com gol de Ansu Fati, jovem promessa e herdeiro da camisa 10 de Lionel Messi, o Barcelona venceu o Dínamo de Kiev na quarta rodada da fase de grupos da Champions League, nesta terça-feira (2), e respira na competição. O atacante de 19 anos marcou o único gol do jogo em Kiev, na Ucrânia. Ele recebeu cruzamento do lateral Mingueza e encheu o pé para dar para supera...