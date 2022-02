Esporte Barcia aprova início no Atlético-GO e espera evolução do time Atacante uruguaio atuou pouco na última temporada e quer crescer junto com o elenco rubro-negro

O atacante Leandro Barcia foi titular do Atlético-GO na estreia do Goianão, na vitória de 1 a 0 sobre o Crac, no Estádio Antonio Accioly. Poupado no jogo diante do Iporá, no domingo passado (30), o uruguaio deve ser uma das novidades no jogo desta quarta-feira (2), diante do Goiatuba, novamente no Antonio Accioly. O jogador disse que o rodízio promovido pela comiss...