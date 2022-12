O Atlético-GO teve em 2022 a melhor temporada do clube nas categorias de base nos últimos anos. Os meninos atleticanos encerraram o ano com o título da Copa Goiás Sub-13, nos pênaltis e sobre o Goiás, na casa do adversário, no CT Edmo Pinheiro. Em termos de taças e presença nas decisões, o Dragão superou a concorrência. Em oito das disputas locais, a base foi campeã quatro vezes, vice de três competições e obteve dois títulos dos Torneios da FGF (sub-13 e sub-15).

Os resultados geraram um saldo positivo no balanço do Dragão, pelo menos em termos quantitativos, superando os rivais Vila Nova e Goiás. O desafio maior é o de descobrir, formar e revelar atletas para o elenco profissional, razão de ser de uma boa categoria de base. Será o ganho qualitativo.

“Os resultados são a continuidade de um projeto de médio a longos prazos. Há alguns anos, o clube vem se organizando e está se estruturando na base. Esperamos que, num futuro não muito distante, o que foi plantado possa dar novos e bons frutos”, disse o superintendente de futebol Mauro Antônio Júnior, o Maurinho.

O dirigente prefere não estipular um prazo específico para que as joias da base estejam brilhando na vitrina da equipe principal.

Há cerca de cinco anos, a meta era organizar a área de formação de atletas no Dragão. O objetivo é ir além disso e da conquista de títulos. A meta é revelar talentos. Neste ano, onze crias da base foram relacionadas para os jogos do time profissional, mas nenhum é titular - a exceção é Luiz Fernando, de 26 anos, mas revelado há cerca de seis anos, atuando na equipe principal de 2015 a 2017.

Maurinho retornou ao clube após dois anos e meio fora para desempenhar a função considerada estratégica no Dragão - aproximar a base do futebol profissional. Ele trabalha diretamente ligado ao gerente das categorias de base, o ex-jogador Wendell Batata, contratado em março de 2020, dias antes da paralisação do futebol por causa da pandemia do coronavírus.

Incluindo Maurinho e Batata, o setor de formação tem estrutura enxuta - cerca de 20 colaboradores, entre técnicos, preparadores físicos e de goleiros, analista de desempenho, departamento médico e outras funções.

No segundo semestre, houve mudanças de treinadores. Saiu Rogério Corrêa, do sub-20, e chegou Daniel Rocha, com bagagem em times profissionais e de base no futebol nordestino. Augusto Fassina, da faixa sub-17, foi promovido ao sub-20 e Daniel ficou com o sub-17.

Ambos terminaram o ano campeões da Copa Goiás e Taça Mané Garrincha, respectivamente. Wilker Bastos dirigiu o sub-15 e vai se transferir para o Vila Nova. Túlio Rocha, ex-volante vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (2013) pelo Goiás, é iniciante, mas já coleciona títulos.

Além das disputas locais, o Atlético-GO também disputou cinco torneios em nível nacional: Brasil Soccer Cup (sub-16, no Rio, chegando às quartas de final), Copa Umbro (Sub-14, no Paraná), Brasileiro Sub-20 e Sub-17 e a Copa SP (Sub-20).

Na Copinha, o clube faz a melhor campanha dele no torneio, chegando à 3ª fase, mas foi eliminado pelo campeão, o Palmeiras. O clube não obteve bom desempenho nas edições do Brasileiro Sub-17 e Sub-20, caiu na 1ª fase de ambos, mas registrou no sub-17 uma goleada história - 6 a 2 sobre o São Paulo, clube formador por excelência, no CT de Cotia.

As lesões de ligamento do joelho de duas joias foram saldo negativo. Um deles, o atacante Daniel, goleador do time na Copinha (três gols), se machucou no dia seguinte à estreia no profissional. Recuperado de cirurgia, deve ser preparado para jogar novamente a primeira competição de base do próximo ano.

O outro é o volante Isaac, que vem de lesão recente e só volta a atuar nos próximos meses. O jogador também foi aproveitado no profissionais e atuou na goleada de 4 a 0 sobre a LDU (Equador).