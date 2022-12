O Aragoiânia foi a surpresa da temporada das categorias de base do futebol goiano em 2022 ao ser o único a desbancar clubes da capital e levantar uma taça em torneios de 1ª Divisão. O clube tem como padrinho e investidor o atacante Michael, ex-jogador de Goiás e Flamengo. O projeto do clube é participar do futebol profissional e disputar a 3ª Divisão do Goiano em 2023.

Sediada no município de Aragoiânia, que fica a 35km de distância da capital, o Aragoiânia leva o nome e representa a cidade no futebol goiano. A equipe tem apoio do poder público local, mas o principal investidor e parceiro do projeto é Michael, que atualmente defende as cores do Al Hilal, da Arábia Saudita.

O clube foi fundado em 2021 com o objetivo de participar das categorias de base e revelar jogadores. Os resultados não demoraram a aparecer. Logo no primeiro ano, a equipe comandada pelo técnico Fabrício Carvalho foi campeã goiana sub-17 na 2ª Divisão. No ano seguinte, o clube repetiu a dose, mas dessa vez na faixa principal e conquistou o caneco ao derrotar o Atlético-GO na final estadual.

Fabrício Carvalho avaliou como importantes os títulos, pois são parte da resposta sobre a excelência do trabalho que está sendo desenvolvido pelo clube recém-criado. “É uma resposta de que nós estamos no caminho certo. Por mais difícil que seja, nós estamos trabalhando muito com os pés no chão, mas com convicção naquilo que precisa ser feito”, avaliou o treinador, que tem trabalhos por diversas equipes de base no futebol goiano como Vila Nova e Goiânia, por exemplo.

O Aragoiânia tem como presidente executiva Pâmella Delgado. Ela é prima de Michael e responsável pela administração do clube e pelo diálogo com o craque. A dirigente diz que o primo está sempre antenado com tudo o que acontece na equipe. “Ele está por dentro de tudo. Quando vem ao Brasil, participa e vai aos treinos para brincar e conversar com os meninos, além de dar conselhos aos garotos”, explicou Pâmella Delgado.

A presidente acredita que a iniciativa do Aragoiânia e de outros clubes recém-criados serviu para oxigenar o cenário. “Demos uma movimentada na base depois que chegamos, assim como outros clubes que nasceram no mesmo ano que a gente”, frisou a dirigente.

Pâmella Delgado comemorou a conquista do título de campeão goiano sub-17 do Aragoiânia. “Muito satisfatório, uma sensação de dever cumprido a cada conquista que conseguimos. É ver que nosso trabalho está gerando resultado, que estamos conseguindo conquistar tudo aquilo que colocamos como meta”, avaliou a presidente, que comemorou o primeiro passo nacional do clube. “Vamos representar o estado de Goiás na Copa do Brasil ano que vem”, destacou a dirigente.