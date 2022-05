Esporte Base: decisão no Goiano Sub-13 terá clássico, e Goiás avança à final no Sub-15 Categorias vão ser as primeiras a terem campeões definidos na atual temporada

Atlético-GO e Goiás vão decidir o título do Campeonato Goiano Sub-13, a partir da próxima semana. Outra decisão que se aproxima é no Sub-15, que já tem o time esmeraldino garantido na final - Dragão e Vila Nova disputam, nesta quarta-feira (11), a outra vaga na finalíssima do torneio estadual. No Sub-13, Goiás e Atlético-GO começam a decidir a final a partir da próxima segunda-feira (16)...