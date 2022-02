Esporte Base do Goiás terá novo gestor e mudanças profundas, diz presidente Presidente executivo do Goiás, Paulo Rogério Pinheiro afirmou que setor do clube sofrerá ampla reformulação

Gestor das categorias de base do Goiás desde 2017, Osmar Lucindo não ficará mais no cargo e se tornará supervisor do departamento. O presidente Paulo Rogério Pinheiro deve anunciar em breve o nome do novo responsável pela pasta.“O Osmar (Lucindo) continua como supervisor, mas teremos um novo diretor. A partir das mudanças, ninguém decide nada sozinho lá mais. O rui...