O Goiás avalia a temporada de suas categorias de base como o início de uma nova fase no clube. A cúpula esmeraldina trocou o comando do setor em fevereiro, após campanha fraca na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e tem buscado uma reestruturação para voltar a conquistar bons resultados em 2023. Ao longo de toda temporada de 2022, o Goiás só conseguiu título na categoria sub-15.

“O cenário que nós encontramos não foi nada bom, muitas demissões tiveram que acontecer ao longo da competição, tínhamos que trocar a roda do carro com ele andando”, explicou Eduardo Pinheiro, que assumiu, em fevereiro, a direção das categorias de base do Goiás após a saída de Osmar Lucindo.

Eduardo Pinheiro admite que os resultados não foram satisfatórios, mas acredita que o clube passou por um processo importante para crescimento da base nos próximos anos.

“Em termos de resultado, não foi um ano bom. Fomos campeões invictos do Campeonato Goiano sub-15 e da Goiânia Cup sub-15, mesmo jogando com os atletas do sub-14. Em termos de evolução de jogadores, acredito que tivemos sucesso, captamos diversos atletas de alto nível em todas as categorias e os que já estavam por aqui evoluíram bastante, como o caso do Pedrinho, de apenas 18 anos, que jogou várias partidas na Série A”, avaliou Eduardo Pinheiro.

O diretor da base esmeraldina explicou que houve um processo de reformulação das categorias sub-20 e sub-17 e, por isso, o Goiás disputou as competições com equipes mais rejuvenescidas com o objetivo de fazer 2023 mais forte.

“Todo o nosso trabalho desse ano foi para reestruturar essas duas categorias para chegarmos fortes no estadual de 2023. Acredito que, dentro desse planejamento, tivemos sucesso”, destacou Eduardo Pinheiro.

Na Série A do Brasileiro, o Goiás colocou em campo seis jogadores oriundos das categorias de base, mas apenas três deles possuem idade sub-20, casos de Pedro Junqueira e Vitor Hugo, ambos de 18 anos, e Juan Tavares, de 20 anos. A projeção é que mais três novos jogadores subam para o elenco profissional em 2023.

“Acredito que, para o ano de 2023, vamos ter por volta de três atletas com idade de sub-20 integrando o elenco profissional, vai depender muito da performance individual desses atletas na Copa São Paulo”, disse Eduardo Pinheiro.