O Vila Nova classifica como positiva sua temporada nas categorias de base, pois o clube conseguiu ser campeão da principal competição em âmbito estadual, que é o Campeonato Goiano sub-20. O Tigre vê o futebol de base em momento de retomada após um hiato causado pela pandemia da Covid-19.

“Foi um ano positivo, com resultados bastante satisfatórios dentro e fora de campo. Nós fomos campeões do Goiano sub-20, que é o torneio mais disputado aqui e que envolve até jogadores acostumados com presença no time profissional”, comentou Olympio Jaime, diretor das categorias de base do Vila Nova.

O dirigente também destacou a boa campanha do Tigre em âmbito nacional no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Tigre chegou à fase semifinal, mas foi eliminado pelo RB Bragantino, clube de maior investimento na base.

As campanhas positivas nas últimas etapas de formação foram tratadas como importantes no processo de maturação dos jogadores. Com jogadores mais maduros e com maior destaque em competições fortes, o clube se aproxima dos principais objetivos na formação dos jogadores.

“Temos o objetivo maior que é de negociar atletas e, em segundo lugar, subir atletas para o profissional. Nós precisamos acertar uma grande venda para mudar a prateleira do Vila Nova”, salientou Olympio Jaime.

Para ele, o futuro das categorias de base do clube colorado está bem encaminhado, pois enxerga na geração sub-15 do Tigre uma das mais promissoras da base colorada nos últimos anos.

“Investimos bastante na captação para essa geração. O nosso departamento de captação por meio dos olheiros que temos foca bastante nesses garotos entre 12 e 14 anos e creio que já colhemos frutos”, revelou Olympio Jaime, que detalhou esse trabalho de captação com profissionais acompanhando partidas por diversas regiões do país, com foco também nas regiões Norte e Nordeste, mas também observando talentos na região metropolitana de Goiânia e interior goiano.