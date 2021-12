Esporte Benfica anuncia saída do técnico Jorge Jesus Foi a segunda passagem do treinador pelo Benfica. Chegou em agosto de 2020 e tinha contrato até junho de 2022

Jorge Jesus não é mais o técnico do Benfica. O clube português anunciou na manhã desta terça-feira (28) a saída do treinador. As duas partes chegaram a comum acordo para o término do vínculo. "A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja as maiores felicidades para o futuro", disse o club...