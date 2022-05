Esporte Benzema diz que Vini Jr deveria ser citado entre os melhores do mundo Vinicius Junior atuou em 51 partidas com a camisa do Real, marcou 21 gols e deu 16 assistências

O atacante Karim Benzema afirmou que Vinicius Junior deveria ser citado entre os melhores jogadores do mundo por tudo que fez nesta temporada com o Real Madrid. "Vinicius não me pede conselhos, eu peço que ele fique bem concentrado. Ele é jovem, mas não em campo, tem mais de 100 jogos. Falam dos melhores do mundo e não incluem o Vinicius, que faz gols, dá assist...