Esporte Benzema marca 3 gols em 17 minutos, e Real elimina PSG da Champions PSG havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Paris, saiu na frente em Madri, com Mbappé, e levou a virada

O Paris Saint-Germain, de Messi, Mbappé e Neymar, parecia estar com a classificação às quartas de final da Champions League encaminhada. Aí, Benzema marcou três gols, definindo a vitória por 3 a 1 do Real Madrid, que sobreviveu ao duelo de alto nível no principal torneio europeu. O PSG havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, em Paris, e saiu na frente em Madri, com Mb...