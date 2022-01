Esporte Bia busca título do Australian Open e fim de jejum após jornada inesperada Neste domingo (30), à 1h (de Brasília), a dupla formada pela brasileira com a cazaque Anna Danilina desafiará as principais favoritas da chave, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova

Beatriz Haddad Maia está a um jogo de uma conquista inédita para ela e que o tênis feminino brasileiro não alcança desde 1968, com Maria Esther Bueno. Neste domingo (30), à 1h (de Brasília), a dupla formada pela brasileira com a cazaque Anna Danilina desafiará as principais favoritas da chave, as tchecas Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, na decisão do Aus...