Esporte Bia Haddad alcança inédita semifinal nas duplas no Australian Open A paulista é a primeira brasileira a chegar às semis na Austrália na era profissional do esporte. Ela também obteve o melhor resultado do tênis feminino do Brasil no torneio desde a semifinal de Maria Esther Bueno em 1965

A tenista Beatriz Haddad Maia, 25, está nas semifinais da chave de duplas do Australian Open. Nesta terça-feira (25), ela e a parceira cazaque Anna Danilina venceram, de virada, a sueca Rebecca Peterson e a russa Anastasia Potapova com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3. A paulista é a primeira brasileira a chegar às semis na Austrália na era profissional do esporte (que c...