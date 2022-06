Campeã em Nottingham e em Birmingham, semifinalista em Eastbourne, Beatriz Haddad Maia chegou a Wimbledon com o melhor ranking de sua carreira, na 28ª posição, e com a expectativa de uma campanha longa. Sua participação no mais tradicional torneio do tênis, no entanto, durou apenas uma partida.

Cabeça de chave número 23, a brasileira de 26 anos não fez uma grande partida contra a eslovena Kaja Juvan, de 21, na noite inglesa de segunda-feira (27). Acabou perdendo por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2.

Bia teve pela frente uma adversária que soube se defender bem de seu jogo agressivo. Pontuando com frequência em contra-ataques e apostando em uma variação maior em seus golpes, com muitos "slices", a 62ª colocada do ranking se aproveitou também de erros não forçados da rival.

Haddad teve seu nome gritado quando entrou na quadra 12, com muitos torcedores brasileiros. O apoio não foi suficiente para a paulistana em um jogo bastante atrasado por duas paralisações na programação por causa da chuva.

Também caiu na primeira rodada o brasileiro Thiago Monteiro (93º do ranking), de 28 anos. Ele estreou na chave de simples masculina contra o espanhol Jaume Munar, de 25 anos, e foi superado em sets diretos, com parciais de 6/2, 6/4 e 7/5.

Ainda vai fazer sua estreia na chave feminina Laura Pigossi. A paulistana de 27 anos, 124ª colocada na lista feminina, jogará na terça-feira (28) contra a eslocava Kristina Kucova (91ª), de 32. É a primeira vez desde 1988 que o Brasil tem duas representantes na disputa feminina de simples.