Esporte Bia Haddad conquista primeiro WTA 250 da carreira e entra no top 40 A brasileira derrotou a americana Alison Riske, neste domingo (12), em Nottingham, Inglaterra

A paulista Bia Haddad conquistou seu primeiro título WTA 250 de simples na carreira. A brasileira ergueu o troféu depois de derrotar a americana Alison Riske, neste domingo (12), na final do torneio disputado em Nottingham, Inglaterra. Bia, que iniciou a jornada no 48º lugar do ranking mundial feminino, se recuperou de uma quebra no terceiro set para derrotar a 40ª ...