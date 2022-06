A tenista Bia Haddad conquistou neste domingo (19) o WTA de Birmigham, na Inglaterra, após a desistência da adversária Shuai Zang, que abandonou por conta de dores no pescoço. A partida durou somente 36 minutos, enquanto estava em 5 a 4 para Haddad, ainda no primeiro set.

"Trabalhamos muito todos os dias. Eu tenho as pessoas certas ao meu lado. Ninguém sabe o quanto trabalhamos nos últimos dois anos. Eu tive muita força e determinação. Eu estou muito feliz por estar aqui. Tudo o que passei na minha vida, me deu muita força. Acho que sem essa força não teria tanto foco e determinação. Estou muito feliz", disse.

Com o resultado, a Bia chega à 29ª posição do ranking da WTA. Ela agora se torna a tenista com o melhor ranking desde Maria Esther Bueno, que conquistou 19 Grand Slams entre simples, duplas e duplas mistas nos anos 1960 e 1970. Ela chegou à mesma posição em 1976.

"Ela [Maria Esther Bueno] é incrível. É a melhor tenista mulher da história do Brasil. Eu fico feliz de poder ter conhecido ela e conversado. Obviamente, não pude vê-la jogar, mas assisti alguns vídeos. Ainda tenho um torneio antes, Eastbourne, mas vamos passo a passo", disse Haddad. Na semana passada, a brasileira já havia conquistado o WTA de Nottingham, tanto no simples quanto nas duplas. A brasileira soma 10 vitórias seguidas na grama.

Contra Zang, a partida começou complicada. A chinesa conseguiu quebrar o saque da brasileira logo no começo da partida e abriu 2 a 0. Bia se recuperou e conseguiu virar o jogo para 5 a 4, quando a equipe médica foi chamada e houve o abandono. Haddad já havia jogado mais cedo, contra a ex-número 1 do mundo, Simona Halep, pelas semifinais, e venceu por 2 sets a 1.