O técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza, disse que o clube rubro-negro se desorganizou em campo no 2º tempo do clássico contra o Goiânia. O Galo, de virada, venceu o Dragão por 4 a 2, neste domingo (5) no estádio Olímpico. Para o treinador, três gols sofridos em jogadas de bola parada foram cruciais para desestabilizar a equipe atleticana.

“Iniciamos bem o jogo, tivemos controle total do jogo no primeiro tempo. Poderíamos nos 20 minutos fazer 2 a 0 e liquidar o jogo. Em dois escanteios seguidos, ponto forte do Goiânia que nós trabalhamos muito, e tomamos bola na trave que desestabilizou. Na sequência tomamos o gol e o jogo se equilibrou”, analisou o técnico.

“Voltamos melhor para o segundo tempo, tivemos bola na trave e marcamos gol. Quando o jogo ia se controlar novamente, tomamos outro gol de bola parada que desestabilizou e tomamos o terceiro. Tentamos com as trocas, mas tomamos mais um gol e no final do jogo nós sofremos com todos aspectos. O Goiânia se defendeu bem e poderia ter feito mais gols”, completou Eduardo Souza.

Vaiado após o jogo, mas respaldado pelo presidente Adson Batista, o técnico Eduardo Souza disse que seguirá trabalhando em busca de evolução no Atlético-GO.

“Estou trabalhando, mas a gente sabe que qualquer derrota no Goiano ia causar alguma situação. A torcida está triste pelo rebaixamento, mas estamos em processo de reconstrução. Ninguém quer perder, mas isso acontece. Estou tranquilo, trabalhando. Não gosto de equipes desorganizadas e a gente sabe que isso pode acontecer. Eu vou ficar no Atlético-GO até o dia que o Atlético-GO quiser. Eu já saí duas, três vezes, sair mais uma não será desespero”, frisou sobre uma possível troca no comando técnico da equipe.

“Torcida é passional, a gente respeita. Quinta (2) eles (jogadores) fizeram um grande jogo e os torcedores aplaudiram, isso acontece. Vamos trazer a torcida de volta com vitórias. No futebol tem que aguentar pressão, quem não aguentar tem que pedir pra sair”, disparou o treinador.

Na próxima rodada, o Atlético-GO busca recuperação contra o Morrinhos, no Accioly. O duelo será disputado na quarta-feira (8), a partir das 20h30.

Leia também

+ Atlético-GO demite dois profissionais da comissão técnica

+ Presidente diz que Atlético-GO foi ‘time sem alma’ e cobra jogadores após derrota

+ Em clássico com seis gols, Goiânia vence o líder Atlético-GO no Olímpico

+ Confira imagens do clássico entre Dragão e Galo

+ Bariani Ortêncio recebe homenagem durante Goiânia x Atlético-GO

+ Veja a tabela atualizada do Campeonato Goiano