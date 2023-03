As bolas paradas se tornaram um ponto de atenção para Abel Ferreira. Apesar de ter a defesa menos vazada do Campeonato Paulista, o Palmeiras se mostrou vulnerável neste fundamento nos últimos jogos.

Três dos cinco gols sofridos pelo Palmeiras neste Paulista foram na bola parada. O último deles aconteceu no domingo (26), em vitória por 3 a 1 sobre a Ferroviária, no Allianz Parque.

Dois tentos aconteceram já nos acréscimos, e o terceiro evitou a virada no Dérbi. Santos e Ferroviária descontaram nos últimos minutos, enquanto Gil garantiu o 2 a 2 na Neo Química Arena.

Abel Ferreira prometeu trabalhar o fundamento durante a "semana livre" do clube alviverde. O time enfrenta o Guarani, domingo, às 16h (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos.

Há um detalhe que é falta de concentração, mas isso falo dentro porque não gosto de falar publicamente. É fácil falar para os jogadores e identificar o erro. Não discuto com jogadores, só mostro os princípios que temos com imagens". Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

SITUAÇÃO NO PAULISTA

O Palmeiras já está classificado para as quartas de final. O time lidera o Grupo D, com 27 pontos em 11 jogos. O adversário será o São Bernardo. Atual vice-líder da chave, tem apenas um ponto a menos.

Terceiro melhor ataque. O Palmeiras marcou 18 vezes, contra 20 do São Paulo e 21 do São Bernardo.